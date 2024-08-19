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Ons altın tarihi zirvesine yakın

Ons altın tarihi zirvesine yakın işlem görmeye devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 19 Ağustos 2024 08:35

Son Güncelleme Tarihi 19 Ağustos 2024 08:35

Fed'in gelecek ay faiz indirimine gideceği beklentisiyle tarihinin en ylü yüksek seviyesini gören ons altın, kar realizasyonları ile geriledi.Ancak hala tarihi zirveye yakın

Cuma günü 2508,17 dolardan kapanan ons altın, bu sabah 2509,99 dolar ile rekor seviyesin görülmesinin ardından yüzde 0,18 düşüşle 2503,78 dolardan işlem görüyor.

Fed'in Eylül ayında olası bir faiz indirimine ilişkin coşku, artan jeopolitik gerilimler ve güçlü merkez bankası alımları ile birleşince ons altını yıl başından bu yana yüzde 21,33 yükseldi. Son 1 yıldaki yükseliş yüzde 32,50 oldu.

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, "Altın birkaç aydır psikolojik 2.500 dolar seviyesini kovalıyordu ve şimdi bu seviyeye ulaşıldığına göre, bazı doğal kar alımlarının gerçekleştiğini görüyoruz" dedi.

Yatırımcılar Fed'in önümüzdeki ay faiz indirimine gideceğinden emin ve şimdi gözler indirimin boyutunda. CME FedWatch aracına göre, 25 baz puanlık bir indirim için %75,5'lik bir şans fiyatlıyorlar.

Waterer, "Yatırımcılar bu konudaki bazı boşlukları doldurmak için Jerome Powell'ın Cuma günü Jackson Hole'daki tonuna ve diline bakacaklar" diye konuştu.

Piyasa ayrıca Çarşamba günü Fed'in Temmuz ayı politika toplantısının tutanaklarına da bakacak.

Ons altın için bugün destek seviyesi 2479 dolar, yukarı harekette ise 2520-2528 dolar aralığı hedeflenebilir.

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