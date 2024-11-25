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Ons altın üç haftanın zirvesinden geri geldi

Ons altın fiyatları kar realizasyonlarıyla üç haftanın zirvesinden geri geldi.

Oluşturma Tarihi 25 Kasım 2024 09:07

Son Güncelleme Tarihi 25 Kasım 2024 09:08

Ons altın fiyatları, yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmelerinin etkisiyle 3 haftanın zirvesinden geri geldi. Ons altın erken saatlerde 2659,61 dolara kadar geriledi ve şu sıralarda Cuma gününe göre %1,26 düşüşle ons başına 2.671,64 dolardan işlem görüyor.

City Index kıdemli analisti Matt Simpson, "Altın vadeli işlemlerinin geçen hafta pandemiden bu yana en iyi haftasını geçirdiği göz önüne alındığında, bazı tüccarların 2.718 dolar civarında kar elde etmek istemesi nedeniyle altın baskı altında. ABD Şükran Günü nedeniyle işlem haftasının kısa olması nedeniyle geçen haftaki yükselişin devamını göreceğimizden şüpheliyim" dedi.

CME Fedwatch aracına göre, Fed'den Aralık ayında 25 baz puanlık yeni bir faiz indirimi olasılığı geçen haftaki %62'den %51'e düştü. Analistler. altın gibi getirisi olmayan varlıkları daha az cazip hale getiren yüksek faiz oranları, metal üzerinde daha fazla baskı yaratabileceğin vurguluyorlar.

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