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Ons altında rekora doğru toparlanma devam ediyor

Ons altında 3 Nisan'da kırılan rekora doğru toparlanma devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 10 Nisan 2025 08:43

Son Güncelleme Tarihi 10 Nisan 2025 08:44

Altın, Çin'e yönelik gümrük vergilerini bir kez daha artırmasının ardından yatırımcıların güvenli liman külçeye akın etmesiyle bu sabah %1,5'e varan yükseliş gösterdi.

Ons altın bu sabah 4 Nisan'dan bu yana ilk kez 3131,88 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda yüzde 1,45 artışla 3128,12 dolarda.

Ons altın 3 Nisan'da 3167,96 dolar ile rekor kırmıştı.

Trump diğer ülkeler için gümrük vergilerine 90 günlük bir ara verilmesi karar verirken, Çin'e gümrük vergisini yüzde 125'e çıkararak zaten hararetli olan ticaret savaşını tırmandırdı.

Marex analisti Edward Meir, "Eğer yavaş bir büyüme dönemine girersek, ki bu bizim baz senaryomuz, oranların eninde sonunda düşeceğini ve altını yükselteceğini düşünüyoruz, çünkü enflasyon endişeleri tarifelerin etkileri nedeniyle yılın büyük bir bölümünde bizimle olmaya devam edecek. Sonunda, daha erken olmasa da muhtemelen ay sonuna kadar 3.200 doları görüyoruz" dedi.

Küresel belirsizliklere ve enflasyona karşı bir hedge olan altın, büyük ölçüde Trump'ın gümrük tarifesi planları, Fed'in faiz indirimi beklentileri, Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gerilimler, güçlü merkez bankası alımları ve altın destekli borsa yatırım fonlarına artan yatırımların etkisiyle 2025 yılında %18'den fazla yükseldi.

Fed'in son toplantısının tutanaklarına göre, politika yapıcılar geçen ay ABD ekonomisinin daha yavaş büyümenin yanı sıra daha yüksek enflasyon riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda neredeyse oybirliğiyle uyarıda bulundu ve bazıları "zor ödünleşmelerin" önümüzde olabileceğini belirtti.

Enflasyonist baskılar Fed'i faiz oranlarını daha yüksek tutmaya zorlarsa, getirisi olmayan külçe altın cazibesini kaybedecek.

Yatırımcılar şimdi günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi ve Cuma günü açıklanacak olan Üretici Fiyat Endeksi verilerini bekliyor.

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