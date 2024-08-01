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Singapur'un altın rezervi sert düştü

Singapur'un altın rezervi 24 yılın en büyük aylık düşüşünü yaşadı.

Oluşturma Tarihi 01 Ağustos 2024 09:10

Son Güncelleme Tarihi 01 Ağustos 2024 09:10

Singapur Para Otoritesi'nin altın rezervleri Haziran ayında 12 ton azalarak 2000 yılından bu yana kayıtlara geçen en büyük aylık düşüşü yaşadı.

Dünya Altın Konseyi'nin Haziran ayında yayınladığı bir rapora göre, 2023 yılında merkez bankaları rezervlerine 1.037 ton altın ekleyerek bir önceki yılki 1.082 tonluk rekorun ardından ikinci en yüksek seviyeye ulaştı.

WGC'nin ayrı bir raporunda, bu yılın ikinci çeyreğinde merkez bankalarının altın talebinin yıldan yıla hafif bir artış gösterse de çeyrek bazda %39 düştüğü belirtildi.

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