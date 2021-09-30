Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününü hareketli geçirdi. Altın gram fiyatı, gün içi en yüksek 503 lirayı test ederken, en düşük 495 lirayı gördü. Yatırımcılar ve düğün yapacaklar, "Gram altın bugün ne kadar oldu", "Çeyrek altın fiyatları canlı 2021" gibi aramalar yaparak son dakika altın fiyatları araştırmaları yapmayı sıklaştırdı. İşte anlık son altın verileri…
SON DAKİKA: 28 Eylül canlı altın fiyatları GERİLİYOR! Anlık altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın bugün kaç TL?
Altın gram fiyatı, haftaya yükselişle başlayıp 503 lirayı test etmesinin ardından yeniden gevşedi. Geçen hafta ons ve dolar tarafından esen rüzgarla yukarı yönlü hareketler sergileyen gram altın fiyatları için hareketlilik sürüyor. Kuyumcu altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Anlık çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ (TL) 496,41
SATIŞ (TL) 496,51
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ (TL) 806,00
SATIŞ (TL) 818,00
CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI
ALIŞ (TL) 3.210,00
SATIŞ (TL) 3.261,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ (TL) 1.612,00
SATIŞ (TL) 1.637,00
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
ALIŞ (TL) 450,39
SATIŞ (TL) 452,76
ALTIN ONS FİYATI
ALIŞ (USD) 1.750,53
SATIŞ (USD) 1.750,85