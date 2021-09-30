SON DAKİKA: 28 Eylül canlı altın fiyatları GERİLİYOR! Anlık altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın bugün kaç TL?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününü hareketli geçirdi. Altın gram fiyatı, gün içi en yüksek 503 lirayı test ederken, en düşük 495 lirayı gördü. Yatırımcılar ve düğün yapacaklar, "Gram altın bugün ne kadar oldu", "Çeyrek altın fiyatları canlı 2021" gibi aramalar yaparak son dakika altın fiyatları araştırmaları yapmayı sıklaştırdı. İşte anlık son altın verileri…