SON DAKİKA | 'Kur korumalı TL mevduat' sistemine giren kazanacak! Altın ve döviz için tüm detaylar belli oldu!

Son dakika haberi...'Kur korumalı TL mevduat' sisteminde altın ve döviz için tüm detaylar belli oldu. Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yurt içi yerleşik kişilerin döviz ve altın mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine ilişkin destekler açıklanmıştı.

SON DAKİKA HABERİ | 'KUR KORUMALI TL MEVDUAT' SİSTEMİNDE ALTIN VE DÖVİZ İÇİN TÜM DETAYLAR BELLİ OLDU

Bu kez yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verildi.

Söz konusu yeni desteğe ilişkin en çok merak edilen 15 soru ve yanıtları şöyle: