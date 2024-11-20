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UBS bankasından 2025 için altın fiyatları tahmini

Altın fiyatları son dönemlerin en hızlı değişimlerini yaşıyor. Altın grafiğindeki hızlı hareketliliklere analistlerden yorum geldi. İsviçre merkezli bankacılık devi UBS altın fiyatları için tahminini güncelledi.

Oluşturma Tarihi 20 Kasım 2024 16:17

İsviçreli UBS bankası altın fiyatları için beklentisini açıkladı. Güçlü dolara ve ABD mali teşviklerine dikkat çeken banka gelecek yıl altın fiyatlarının yükselmesini bekliyor.

2025'TE ALTIN NE KADAR OLACAK?

UBS ekim ayında yaptığı tahminlerde ons altının 2 bin 850 dolara çıkacağını tahmin etti. Banka yeni açıklamasında ons altın fiyatlarına ilişkin beklentisini 2 bin 900 dolar olarak açıkladı.

GÜÇLÜ DOLAR DİKKAT ÇEKİLDİ

Altında tahmin aralığını yukarı çeken bankanın analistleri Levi Spry ve Lachlan Shaw güçlü dolar ve daha fazla ABD mali teşviğinin daha yüksek oranlara yol açma potansiyeline ilişkin endişeler nedeniyle muhtemelen bir konsolidasyon dönemi olacağını söyledi.

KÜRESEL BELİRSİZLİK ALTIN FİYATLARINI DESTEKLEYECEK

Analistler, ons altının 2026 yılı sonuna kadar güç kazanmaya devam edeceğini ons başına 2.950 dolara çıkacağını ifade ediyorlar. Analistler, "ABD'deki Red Sweep, güçlü çeşitlendirme alım ilgisi ve artan küresel belirsizlik fiyatları desteklemeye devam edecek" ifadelerini kullandı.
UBS, ekim ayındaki tahmininde ons altının 2025 ortasında 2850 dolara ulaşacağını öngörmüştü.

MERKEZ BANKASI ALIMLARI SÜRECEK

Banka uzmanları merkez bankalarının alımlarına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandılar: "Fiziki külçe altın satın alma eğiliminde olan resmi sektörün, çeşitlendirme amacıyla ve jeopolitik gerilimler ve yaptırım riskleri nedeniyle rezervlere ekleme yapmaya devam etmesi muhtemel. Birçok merkez bankasının altın rezervleri toplam varlıklarının yüzdesi olarak küçük kalmaya devam ediyor" dedi.

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