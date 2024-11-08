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WGC: Altın borsa yatırım fonlarına talep pozitife döndü

Dünya Altın Konseyi (WGC), altın borsa yatırım fonlarına talebin pozitife döndüğünü açıkladı.

Oluşturma Tarihi 08 Kasım 2024 09:24

Son Güncelleme Tarihi 08 Kasım 2024 09:24

Dünya Altın Konseyi (WGC), küresel fiziki destekli altın borsa yatırım fonlarının (ETF) Ekim ayında üst üste altıncı kez giriş gördüğünü ve yılbaşından bu yana akışların bu yıl ilk kez pozitife döndüğünü söyledi.

WGC, talebin Kuzey Amerika ve Asya akışları tarafından desteklendiğini de sözlerine ekledi. Jeopolitik gerilimler arttıkça ve piyasa belirsizlikleri devam ettikçe, yatırımcılar servet kasaları olarak hareket eden, yatırımcılar adına altın tutan ve değerli metal için önemli talep yaratan altın ETF'lerine akın etti.

WGC, altın destekli ETF'lere Ekim ayında 4,3 milyar dolar giriş olduğunu ve kolektif varlıkların 3.244 tona yükseldiğini söyledi.

WGC, devam eden girişler ve rekor altın fiyatlarının Ekim ayında yönetilen küresel varlıkları ay sonu rekoru olan 286 milyar dolara yükselttiğini söyledi.

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