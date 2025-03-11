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ABD ekonomisinde endişeler Wall Street'e yansıdı

ABD ekonomisinde yavaşlama endişeleri Wall Street'e sert satış getirdi.

Oluşturma Tarihi 11 Mart 2025 08:48

Son Güncelleme Tarihi 11 Mart 2025 08:49

Wall Street'te hisse senetleri Pazartesi günü, ABD'de artan ekonomik endişeler ve Başkan Trump'ın yatırımcıların agresif ticaret politikalarının tetikleyebileceğinden endişe ettiği bir resesyonu göz ardı etmemesinin ardından çöktü.

Gün içinde 1.000 puandan fazla düşen Dow Jones Sanayi Endeksi, günü 890 puan veya %2,1 düşüşle 41.912 seviyesinde tamamladı.

S&P 500 %2,7 ya da 187 puanlık düşüşle 5.615'e gerileyerek yılın en kötü gününü geçirdi. S&P geçen hafta %3,1 değer kaybederek Eylül ayından bu yana en kötü haftalık performansını sergilemişti.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq, geçen hafta bir düzeltmeye girdikten sonra 728 puan veya %4 düşerek daha da sert bir darbe aldı. Tesla hisseleri %15'ten fazla düşerken Alphabet, Apple ve Nvidia'nın her biri yaklaşık %5 değer kaybetti.

Vital Knowledge'da piyasa analisti olan Adam Crisafulli, "Psikolojinin daha da bozulması ve yatırımcıların agresif bir şekilde riski azaltmaya devam etmesiyle hisse senetleri yeniden kırmızıya döndü. Zayıflığı tetikleyen unsurlar Şubat ayının ortasından bu yana hissiyatı etkileyen unsurlarla aynı: yavaşlayan büyümeye ilişkin endişeler, Trump'ın yıkıcı bir tarife yanlısı gündemi ve yüksek değerlemeler" dedi.

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