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ABD hazine kağıdı getirisinin yükselmesi bekleniyor

Deutsche Bank, ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisinin yükselmesini bekliyor.

Oluşturma Tarihi 29 Ağustos 2024 08:48

Son Güncelleme Tarihi 29 Ağustos 2024 08:48

Deutsche Bank, 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisinin, Fed'in kapsamlı faiz indirimlerine ilişkin piyasa beklentilerinin aksine, kısa süre içinde yüzde 4,1'e yükseleceğini tahmin etti.

Deutsche Bank, 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisinin önümüzdeki haftalarda yüzde 4 oranında artmasının muhtemel olduğunu ve piyasaların şu anda Fed'in sağlayabileceği faiz indirimi miktarı konusunda aşırı heyecanlı olduğunu söyledi.

Enflasyon yavaşladıkça ve işgücü piyasası zayıfladıkça, yatırımcılar Fed'in bu yıl yaklaşık 100 baz puan faiz indirimi yapacağını fiyatlıyor.

Dünya genelinde borçlanma maliyetlerini etkileyen 10 yıllık Hazine getirisi geçtiğimiz ay neredeyse 40 baz puan düşerek yüzde 3,8'e geriledi. Banka, önümüzdeki haftalarda yüzde 4,1 civarına bir hareketin muhtemel olduğunu belirtti.

Deutsche Bank'ın küresel faiz araştırmaları başkanı Francis Yared, 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinde kısa pozisyon tavsiye ediyor, bu da zorunlu olarak tahvil fiyatının düşmesi ve getirilerin yükselmesi beklendiği anlamına geliyor.

Yared, yatırımcıların 100 baz puanlık faiz indirimlerini fiyatlandırırken çok iyimser olduklarını, bunun da bir toplantıda 50 baz puanlık bir indirim anlamına geldiğini söyledi. Ayrıca, yatırımcıların daha belirsiz bir enflasyon görünümünü ve ABD açıkları balonlaştıkça piyasaya giren daha yüksek arz seviyelerini telafi etmek için daha uzun vadeli getirilerin artmasının beklendiğini vurguladı.

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