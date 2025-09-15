ABD vadeli endeksleri haftaya hafif artışla başladı

Nasdaq Bileşik endeksini yeni bir rekor seviyeye taşıyan güçlü yükselişin ardından, bu sabah ABD vadeli endeksleri hafif artırdalar. Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi 38 puan veya %0,08 artış gösterirken, S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli endeksleri de %0,08 artış kaydetti.

Nasdaq geçtiğimiz hafta %2 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesinde kapandı. S&P 500 ise %1,6 artışla Ağustos başından bu yana en iyi performansını sergiledi. Dow da üç haftalık düşüş serisini sonlandırarak hafif bir artış kaydetti.

Yatırımcılar şimdi Çarşamba günü Fed'in politika kararını bekliyor ve işgücü piyasasının soğuması ve enflasyonun zayıflaması işaretleri nedeniyle merkez bankasının faiz oranlarını düşüreceği yönündeki beklentiler artıyor. CME FedWatch Tool'a göre, piyasalar 25 baz puanlık bir indirim olasılığını %96, daha agresif bir 50 baz puanlık hareket olasılığını ise sadece %3,6 olarak fiyatlıyor.

Siebert Financial'ın baş yatırım sorumlusu Mark Malek, "Her türlü işaret, Fed'in burada 25 baz puanlık bir indirim yapacağına işaret ediyor" dedi.

Faiz oranlarının düşeceği beklentisi, yatırımcıların daha geniş ekonomik belirsizliklere rağmen yapay zekaya ilişkin iyimserliğini sürdürmesi nedeniyle hisse senetlerini, özellikle de büyüme ve teknoloji hisselerini destekledi. Yatırımcılar ayrıca, Stephen Miran'ın bu haftaki FOMC toplantısı öncesinde Fed başkan yardımcısı olarak onaylanıp onaylanmayacağını da izliyor.