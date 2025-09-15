CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa ABD vadeli endeksleri haftaya hafif artışla başladı

ABD vadeli endeksleri haftaya hafif artışla başladı

ABD vadeli endeksleri yeni haftaya hafif artışla başlarken gözler Fed'e çevrildi.

Oluşturma Tarihi 15 Eylül 2025 08:55

Nasdaq Bileşik endeksini yeni bir rekor seviyeye taşıyan güçlü yükselişin ardından, bu sabah ABD vadeli endeksleri hafif artırdalar. Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi 38 puan veya %0,08 artış gösterirken, S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli endeksleri de %0,08 artış kaydetti.

Nasdaq geçtiğimiz hafta %2 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesinde kapandı. S&P 500 ise %1,6 artışla Ağustos başından bu yana en iyi performansını sergiledi. Dow da üç haftalık düşüş serisini sonlandırarak hafif bir artış kaydetti.

Yatırımcılar şimdi Çarşamba günü Fed'in politika kararını bekliyor ve işgücü piyasasının soğuması ve enflasyonun zayıflaması işaretleri nedeniyle merkez bankasının faiz oranlarını düşüreceği yönündeki beklentiler artıyor. CME FedWatch Tool'a göre, piyasalar 25 baz puanlık bir indirim olasılığını %96, daha agresif bir 50 baz puanlık hareket olasılığını ise sadece %3,6 olarak fiyatlıyor.

Siebert Financial'ın baş yatırım sorumlusu Mark Malek, "Her türlü işaret, Fed'in burada 25 baz puanlık bir indirim yapacağına işaret ediyor" dedi.

Faiz oranlarının düşeceği beklentisi, yatırımcıların daha geniş ekonomik belirsizliklere rağmen yapay zekaya ilişkin iyimserliğini sürdürmesi nedeniyle hisse senetlerini, özellikle de büyüme ve teknoloji hisselerini destekledi. Yatırımcılar ayrıca, Stephen Miran'ın bu haftaki FOMC toplantısı öncesinde Fed başkan yardımcısı olarak onaylanıp onaylanmayacağını da izliyor.

İlginizi Çekebilir
ABD ve Çin ’tarife müzakereleri’ için Madrid’de buluşacak ABD ve Çin 'tarife müzakereleri' için Madrid'de buluşacak 12 Eylül 2025 17:05
Yabancılar 523,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 523,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı 11 Eylül 2025 14:55
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 11 Eylül 2025 10:10
Japon şirketlerinin yarısı BOJ Başkanı UEDA’nın politikalarından memnun Japon şirketlerinin yarısı BOJ Başkanı UEDA'nın politikalarından memnun 11 Eylül 2025 09:06
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 10 Eylül 2025 17:04
Trump’tan Fed’e ’faizi büyük ölçüde düşürme’ çağrısı Trump'tan Fed'e 'faizi büyük ölçüde düşürme' çağrısı 10 Eylül 2025 16:52
ABD’de mortgage faizi Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyesinde ABD'de mortgage faizi Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesinde 10 Eylül 2025 15:28
ABD, petrol fiyatı tahminini yükseltti ABD, petrol fiyatı tahminini yükseltti 10 Eylül 2025 10:08
Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor 10 Eylül 2025 10:06
Altının gramı 4 bin 837 liradan işlem görüyor Altının gramı 4 bin 837 liradan işlem görüyor 10 Eylül 2025 09:41
ABD’de yargıçtan Trump’ın Cook’u görevden almasına engel ABD'de yargıçtan Trump’ın Cook'u görevden almasına engel 10 Eylül 2025 09:14
Çin’de Ağustos’ta dezenflasyonist baskı sürdü Çin'de Ağustos'ta dezenflasyonist baskı sürdü 10 Eylül 2025 09:08
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler