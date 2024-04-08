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Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Asya pay piyasaları yeni haftaya alıcılı seyirle başlarken Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Oluşturma Tarihi 08 Nisan 2024 10:30

Son Güncelleme Tarihi 08 Nisan 2024 10:30

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam etmesinin ardından haftaya karışık seyirle haftaya başlarken Asya pay piyasalarında risk iştahının bölgede açıklanacak enflasyon verileri ve merkez bankalarının kararları öncesi yüksek seyrettiği gözlemlendi.

Bu hafta Güney Kore Merkez Bankası, Yeni Zelanda Merkez Bankası, Tayland Bankası ve Filipinler Merkez Bankasının para politikası toplantıları yatırımcıların odağında yer alırken cuma günü Hindistan Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 6,50'de sabit tuttu.

Çin tarafında hükümetinin ekonomik aktiviteyi canlandırmak adına teşvik paketlerine devam edeceği sinyali verilirken Çin Merkez Bankasının (PBoC) bilim ve teknoloji alanını desteklemek için 69 milyar dolar kredi vereceğini açıklaması dikkati çekti.

Ayrıca, Çin Başbakanı Li Çiang, ülkesini ziyaret eden ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'e, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari sorunların, siyaset ve güvenliğin konusu haline getirilmesi gerektiği mesajını verdi.

Japonya tarafında bugün açıklanan verilere göre ise Japonya'da şubatta ödemeler dengesi 2,6 trilyon yen ile beklentilerin altında kaldı.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüz 0,91 artışla 3.934 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 primle 2.717 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 151,8 seviyesinde bulunuyor.

Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi ise yüzde 0,5 değer kaybıyla 3.053 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselişle 16.761 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6'lık kazançla 74.690 puanda seyrediyor.

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