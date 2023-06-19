Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yeni haftaya negatif bir seyirle başlarken, Çin'de ekonomiyi desteklemek adına atılan adımlar yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.

Analistler, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) salı günü 1 ve 5 yıllık kredi oranlarında kesintiye gitmesinin öngörüldüğünü belirterek, Çin hükümeti tarafından atılacak adımlara yönelik belirsizliklerin devam ettiğini bildirdi.

Çin hükümetinin attığı adımların şimdilik piyasa beklentilerini karşılamadığını ifade eden analistler, ülke ekonomisinde atılabilecek adımların da sınırlı olabileceği görüşünün yavaş yavaş öne çıktığını kaydetti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 azalışla 2.609 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 düşüşle 3.257 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 değer kaybıyla günü 33.370 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay bir seyirle 141,6 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 63.226 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 1,2 düşüşle 19.808 puanda seyrediyor.