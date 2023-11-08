CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları geriledi

Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı seyir izlendi.

Oluşturma Tarihi 08 Kasım 2023 09:38

Son Güncelleme Tarihi 08 Kasım 2023 09:38

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarıyla yön arayışı devam ederken, Çin ekonomisi ilişkin endişeler Asya pay piyasalarında etkili oluyor.

IMF, Çin ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 5,4'e, gelecek yıl için de yüzde 4,6'ya yükseltse de gelecek 5 yıl içinde Çin büyümesine yönelik beklentilerin zayıf olması dikkati çekti.

IMF'in açıklamasında, "Orta vadede, üretkenlikteki zayıflık ve nüfusun yaşlanmasından kaynaklanan ters rüzgarlar nedeniyle büyümenin 2028 yılına kadar kademeli olarak yaklaşık yüzde 3,5'e düşeceği öngörülüyor." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, ultra gevşek para politikalarını sonlandırmak için reel ücret artışlarının pozitife dönmesini beklemek zorunda olmadıklarını dile getirdi. Analistler, bu durumda bankanın güvercin politikaları terk ederken beklenenden biraz daha önce adım atabileceğini aktardı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,91 azalışla 2.421 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 düşüşle 3.040 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,33 değer kaybıyla günü 32.166 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla 150,7 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yatay bir seyirle 64.960 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 17.560 puanda seyrediyor.

İlginizi Çekebilir
16 ay sonra ilk kez! İngiltere’de market fiyat enflasyonu tek haneye indi 16 ay sonra ilk kez! İngiltere'de market fiyat enflasyonu tek haneye indi 07 Kasım 2023 15:30
Avro Bölgesi’nde üretici fiyatları yükseldi Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları yükseldi 07 Kasım 2023 14:34
Almanya’da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde azaldı Almanya'da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde azaldı 07 Kasım 2023 12:56
Çin’in döviz rezervleri ekimde 3 trilyon 101 milyar dolara geriledi Çin'in döviz rezervleri ekimde 3 trilyon 101 milyar dolara geriledi 07 Kasım 2023 16:23
İngiltere’de tüketiciler temkinli davranıyor İngiltere'de tüketiciler temkinli davranıyor 07 Kasım 2023 12:38
İngiltere’de konut fiyatları düşüşlerin ardından ekimde yükseldi İngiltere'de konut fiyatları düşüşlerin ardından ekimde yükseldi 07 Kasım 2023 12:33
JPMorgan: ABD’de ’diz çöktüren’ hisse rallisi devam edecek JPMorgan: ABD'de 'diz çöktüren' hisse rallisi devam edecek 07 Kasım 2023 11:00
Credit Suisse’i devraldı! 6 yıl sonra ilk kez zarar etti Credit Suisse'i devraldı! 6 yıl sonra ilk kez zarar etti 07 Kasım 2023 10:52
ECB üyesi Holzmann: Enflasyonda zafer ilan etmek için erken ECB üyesi Holzmann: Enflasyonda zafer ilan etmek için erken 07 Kasım 2023 10:49
Fed üyesi Cook mevcut faiz seviyesini yeterli buluyor Fed üyesi Cook mevcut faiz seviyesini yeterli buluyor 07 Kasım 2023 10:42
RBA 4 ay sonra faiz artırımına gitti RBA 4 ay sonra faiz artırımına gitti 07 Kasım 2023 10:36
AB Komisyonu’ndan devlet yardımlarını uzatma önerisi AB Komisyonu'ndan devlet yardımlarını uzatma önerisi 07 Kasım 2023 10:28
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,81
%0,2808
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
999,70
%-0,0304
ALTIN
998,36
%-0,1637
EURO
1.005,99
%0,5986
DOLAR
1.042,00
%4,2004
BORSA
976,03
%-2,3975
ALTIN
1.018,36
%1,8364
EURO
1.028,07
%2,8068
DOLAR
957,45
%-4,2551
BORSA
1.049,84
%4,9835
ALTIN
1.040,96
%4,0956
EURO
1.534,78
%53,4784
DOLAR
1.799,07
%79,9068
BORSA
1.791,59
%79,1593
ALTIN
1.639,79
%63,9785
EURO
BİST En Aktif Hisseler