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Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi

Asya borsalarına, Güney Kore hariç alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken yeni yıl tatili dolayısıyla Çin piyasalarında bugün de işlem gerçekleşmedi.

Oluşturma Tarihi 15 Şubat 2024 09:56

Son Güncelleme Tarihi 15 Şubat 2024 09:56

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan pozitif seyrin Asya'ya da taşındığını söyledi.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, GSYH, 2023'ün 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Öngörüler, Japonya ekonomisinin söz konusu dönemde yüzde 0,2 büyüyeceği yönündeydi.

Ülkede kapasite kullanım oranı aralıkta yüzde 0,1 düşerken sanayi üretimi yüzde 1,4 artışla tahminlerin altında kaldı. Söz konusu gelişmelerle dolar/yen paritesi, yüzde 0,3 azalışla 150,2 puan seviyesinde işlem görüyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,25 azalışla 2.613 puan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,21 yükselişle günü 38.157 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 71.864 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 15.940 puanda seyrediyor.

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