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Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

Küresel piyasalarda, önemli merkez bankalarının ilk faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerle negatif bir seyir izlenirken, düşük risk iştahının Asya pay piyasalarında da etkili olduğu görülüyor.

Oluşturma Tarihi 03 Nisan 2024 10:20

Son Güncelleme Tarihi 03 Nisan 2024 10:20

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydederek, ayrıca yoğun makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen bugün, iki ülke ilişkilerinin gelişimi kapsamında gerçekleştireceği üst düzey temaslar için Çin'e gideceğini hatırlatan analistler, bu görüşmelerden çıkacak sonuçların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Öte yandan, bugün, dünyanın önemli çip üreticilerinin bulunduğu Tayvan'da 7,4 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından, bazı bölgelerde üretimin durduğu ve bu durumun otomotiv, teknoloji ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren şirketler üzerinde baskı oluşturduğuna yönelik haber akışı gündemin odağında bulunuyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da hizmet sektörü PMI martta 54,1 ile beklentilerin altında kaldı. Çin'de ise Caixin hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksine (PMI) martta 52,7'ye yükselerek art arda 15 ay genişleme kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 1'e yakın azalışla 39.451 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 düşüşle 2.706 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 151 bandında seyrediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle açılışın hemen üzerinde 74.036 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 3.066 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,4 azalışla 16.686 puandan işlem görüyor.

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