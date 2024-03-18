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Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

Oluşturma Tarihi 18 Mart 2024 10:18

Son Güncelleme Tarihi 18 Mart 2024 10:18

Küresel piyasalar veri yoğun bir haftaya başlarken, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikası kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Para piyasalarında, enflasyonun beklendiği kadar hızlı düşmediğini gösteren veriler sonrası Fed'in bu hafta ve mayıs ayındaki toplantıda politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar, ekonomiye ilişkin tahminler ve Fed üyelerinin politika faizine yönelik beklentilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Japonya tarafında işçi sendikalarıyla 33 yılın en büyük ücret artışı konusunda yapılan anlaşmanın ardından gözler Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yarın vereceği faiz kararına çevrildi. Japon basınında bankanın 2016'da kabul edilen negatif faiz oranının sonlandıracağı görüşü güç kazanmaya devam ederken, sürecin değerlendireceği ve ilk faiz artışının nisanda olabileceği ihtimali de tartışılıyor.

Öte yandan, Çin'de bu sabah açıklanan sanayi üretimi yılın ilk iki ayında yıllık yüzde 7, perakende satışlar aynı dönem için yıllık yüzde 5,5 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Çin'de sabit varlık yatırımları iki aylık dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artış beklentisine karşılık yüzde 4,2 yükselirken, gayrimenkul yatırımları yılın ilk iki ayında yıllık bazda yüzde 9 azaldı. Ülkede kentlerdeki işsizlik oranı şubat sonu itibarıyla, 2023 yılı sonuna göre 0,1 puan artarak yüzde 5,3'e çıkarken, gayrimenkul sektörüne yönelik endişeler eşliğinde ocak-şubat dönemi yeni konut satışları yüzde 32,7 geriledi.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 2,6 artışla 39.740, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükselişle 2.685 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 149,2 seviyesinde bulunuyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 16.774 puan ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 primle 3.079 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1'lik düşüşle 72.564 puanda seyrediyor.

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