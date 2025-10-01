Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor

CANLI BORSA
Asya borsalarında, ABD'deki yarı iletken hisselerindeki yükselişin bölge endekslerine taşınmasıyla Japonya hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, Japonya'da parasal sıkılaşmaya yönelik beklentilerin artmasıyla Japon endeksleri negatif ayrışıyor.

Oluşturma Tarihi 01 Ekim 2025 10:07

Küresel piyasalar, ABD'de federal hükümetin yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylamaması nedeniyle kapanması sonrası karışık bir seyir izliyor.

Asya tarafında, Ulusal Gün nedeniyle Çin ve Hong Kong borsalarında işlem gerçekleşmemesi sebebiyle bölge genelinde işlem hacmi düşük seviyede bulunuyor. Çin'de piyasalar gelecek haftanın ortasına kadar kapalı kalacak.

Öte yandan, ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın piyasa değerinin 4,5 trilyon doları geçen ilk şirket olmasıyla Güney Koreli çip ve yarı iletken hisselerinde yükseliş dikkati çekiyor. Şu sıralarda, SK Hynix hisseleri yüzde 3,60, Samsung Electronics hisseleri yüzde 2,50 değer kazancıyla işlem gördü.

Japonya tarafında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından yapılan "tankan" anketinde firmalar, ülkede TÜFE'nin gelecek 12 aylık dönemde yüzde 2,4 artacağını öngördü. Anket sonuçlarında ülkede imalat aktivitesinde artış tahmin edilirken, bu durumun enflasyonla mücadele eden BoJ'un para politikaları adımlarını etkilemesi bekleniyor.

Söz konusu anket sonuçları sonrasında yatırımcılar ülkedeki para politikasında sıkılaşmaya alan olabileceğini değerlendirirken, Japonya piyasaları sıkılaşma ihtimallerinin yükselmesiyle bölge piyasalarından negatif ayrışıyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,5 oldu. Hindistan Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5,5'te tuttu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,84 düşüşle 44.556 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,91 artışla 3.455,83 puandan kapandı.

Şu sıralarda, Hindistan'da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 80.899 puanda seyrediyor. Çin ve Hong Kong borsalarında ise tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

