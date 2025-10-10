CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında, Çin'in nadir toprak elementlerine yönelik kararları ve ABD endekslerindeki düşüşün risk iştahını azaltmasıyla karışık bir seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 10 Ekim 2025 10:13

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da iki yıldır yüksek seyreden jeopolitik tansiyonun ateşkes anlaşmasıyla yatışacağına dair iyimserliklere karşın, ABD'de bütçe anlaşmazlığının sürmesi risk iştahının düşük devam etmesine neden oluyor.

Siyasi ve makroekonomik belirsizliklerin etkisiyle Japon yeninin dolar karşısındaki 6 günlük değer kaybı serisi yeni işlem gününde bozuldu. Dolar/yen paritesi şu sıralarda yüzde 0,2 düşüşle 152,9 seviyesinde bulunuyor.

Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato, bugün yaptığı açıklamada hükümetin mali endişeler nedeniyle yenin baskı altına girmesiyle döviz piyasasındaki aşırı oynaklıktan endişe duyduğunu söyledi.

Önemli olanın döviz kurlarının istikrarlı bir şekilde hareket etmesi olduğunu ifade eden Katsunobu, hükümetin, döviz piyasasındaki aşırı dalgalanmaları ve düzensiz hareketleri dikkatle izleyeceğini ifade etti.

Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da üretici fiyatları beklentilerin üzerinde arttı. Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,3 ile tahminlerin üzerinde artarken, yıllık olarak da yüzde 2,7 ile beklentileri aştı.

Çin tarafında ise Çin Başbakanı Li Çiang, iktidardaki Kore İşçi Partisinin (KİP) 80. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Kuzey Kore'yi ziyaret etti. Li, iki ülke liderlerinin vardığı mutabakat doğrultusunda stratejik iletişimi geliştirmek, yakın ilişkileri sürdürerek dostane işbirliğini daha ileri götürmek istediklerini belirtti.

Öte yandan, Çin'in nadir toprak elementleri ve üretim teknolojilerinin ihracatına yeni kısıtlama getirmesi de ticari gerilim endişelerini artırarak Asya borsalarında satış baskısına neden oldu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 düşüşle 48.084 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 yükselişle 3.610,6 puandan günü tamamladı. Güney Kore piyasaları tatil dönüşünde pozitif ayrıştı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 azalışla 3.897 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 kayıpla 26.323 puandan işlem görüyor. Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 82.499 puanda seyrediyor.

İlginizi Çekebilir
Çin’den yeni ihracat kısıtlaması Çin'den yeni ihracat kısıtlaması 09 Ekim 2025 10:51
Brent petrolün varili 66,01 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 66,01 dolardan işlem görüyor 09 Ekim 2025 10:02
BM’den kritik mineraller için finansman ve yatırım çağrısı BM'den kritik mineraller için finansman ve yatırım çağrısı 09 Ekim 2025 09:20
İngiltere’de konut talebi zayıflamaya devam ediyor İngiltere'de konut talebi zayıflamaya devam ediyor 09 Ekim 2025 09:14
Fed tutanakları faiz indirim sinyali verdi Fed tutanakları faiz indirim sinyali verdi 09 Ekim 2025 09:10
IMF Başkanı Georgieva: Fed faiz indirebilir ancak dikkatli hareket etmeli IMF Başkanı Georgieva: Fed faiz indirebilir ancak dikkatli hareket etmeli 09 Ekim 2025 09:07
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 09 Ekim 2025 09:06
Trump yönetimi jenerik ilaçlara tarife uygulamayacak Trump yönetimi jenerik ilaçlara tarife uygulamayacak 09 Ekim 2025 09:04
AB’den yeni yapay zeka hamlesi AB'den yeni yapay zeka hamlesi 08 Ekim 2025 14:06
Borsa İstanbul’da 22 sektörden 17’si pozitif seyretti Borsa İstanbul'da 22 sektörden 17'si pozitif seyretti 08 Ekim 2025 11:13
ABD’de 9 binden fazla uçuş ertelendi ABD'de 9 binden fazla uçuş ertelendi 08 Ekim 2025 10:48
Almanya’da sanayi üretimi geriledi Almanya'da sanayi üretimi geriledi 08 Ekim 2025 10:40
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler