Asya borsaları pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle pozitif seyrediyor. Analistler, Japonya'da açıklanan verilere göre hanehalkı harcamalarının üst üste 13 ay gerilediğini belirterek, bu durumun Japon yenindeki değer kaybıyla mücadelede "şahin" adımlar atmaya hazırlanan Japonya Merkez Bankasının politika alanını daralttığını ifade etti.

Öte yandan, Hong Kong'da yatırımı bulunan Çin firmalarının temettü gelirlerinin vergiden muaf tutulabileceğine yönelik haber akışı, Hang Seng endeksindeki yükselişte önemli rol oynuyor.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 38.257 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 kazançla 2.727 puandan, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise bir önceki kapanışın hemen üstünde 3.154 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 yükselişle 18.970 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle 72.515 puan seviyesinde bulunuyor.