Asya borsalarında ABD ve Çin etkisi

Çin'in nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek tarife tehdidi ve sonrasında yaşanan gelişmeler küresel risk algısının yükselmesinde etkili oluyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün yaptığı açıklamada, küresel tedarik zincirinde Çin'e güvenilmeyeceğini belirterek, riskleri azaltmak ve tedarik zincirlerini çeşitlendirmek için ABD ve müttefiklerinin birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer de Çin'in nadir toprak elementlerine ilişkin adımını, "küresel tedarik zincirleri üzerinde güç kazanma girişimi" olarak yorumladı.

ASYA'DA YARI İLETKEN RALLİSİ

Ticaret gerginliğine yönelik haber akışının yanı sıra büyük şirketlerin 3. çeyreğe ilişkin finansal sonuçları da piyasaların odağında bulunuyor. Hollandalı çip şirketi ASML'nin beklenenden iyi gelen bilançosu sonrası yarı iletken hisselerinde güç bulan alıcılı seyir Asya tarafında da etkili oluyor.

Japonya'da Nikkei 225'te işlem gören yarı iletken üreticileri Renesas Electronics'in hisseleri yüzde 7,6, Tokyo Electron'un hisseleri yüzde 4,7, Gelişmiş elektronik kablo ve ekipman üreticileri Furukawa Electric'in hisseleri yüzde 4,1, Fujikura'nın hisseleri de yüzde 3,4 yükselişle işlem gördü.

Güney Kore'deki Kospi endeksinde de benzer bir görünüm öne çıkarken, Güney Koreli yarı iletken devi SK Hynix'in hisseleri yüzde 6,6 primle satıldı.

Bölgede bugün açıklanan ekonomik verilere göre, Japonya'da ağustos ayına ilişkin çekirdek makine siparişleri aylık yüzde 0,9 düşüşle beklentilerin altında geldi. Ülkede çekirdek makine siparişleri yıllık bazda yüzde 1,6 yükselmesine karşın beklentileri karşılayamadı.

JAPONYA'DA KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Bölgedeki siyasal gelişmeler de takip edilirken, Japonya'da iktidardaki Liberal Demokratik Parti (LDP), Japonya Yenilik Partisinin (JIP) desteğini almak için bugün görüşmelere başlayacak.

LDP'nin yeni lideri Takaiçi Sanae, 21 Ekimde yapılması beklenen başbakanlık oylamasında koltuğunu garanti altına almak için koalisyon arayışını sürdürüyor.

Takaiçi'nin, Japonya'nın başbakanı olma olasılığının güçlü olması, büyük harcamaların ve gevşek para politikasının canlanacağı yönündeki beklentileri güçlendirerek, Japon piyasalarını destekliyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 artışla 48.307 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5 yükselişle 3.748 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.914 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 25.825 puandan işlem görüyor. Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 83.0,30 puanda seyrediyor.