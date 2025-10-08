Avrupa borsaları Almanya hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsalarında saat 10.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 570,2 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 24.370 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 9.510 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 kazançla 43.230 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 artışla 15.600 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 7.990 puan seviyesinde bulunuyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ağustos ayına ilişkin fabrika siparişleri aylık yüzde 4,3, yıllık yüzde 3,9 ile beklentilerin üzerinde azaldı.

Analistler, Almanya'da ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, bunun ülkede pay piyasaları üzerinde satış baskısına neden olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dün çelik sektörünü küresel kapasite fazlasının neden olduğu "haksızlığa" karşı korumak için hazırladığı koruma planını kamuoyu ile paylaştı.

Plana göre AB, stratejik çelik sektörünün uzun vadede devamlılığını sağlamaya yönelik adımlar atacak. Çelik sektöründeki küresel aşırı kapasiteye karşı tedbirler alınacak. Bu kapsamda çelikte gümrüksüz ithalat hacimleri yılda 18,3 milyon tonla sınırlandırılacak. Böylece, gümrüksüz çelik ithalat hacimleri 2024 çelik kotalarına kıyasla yüzde 47 düşürülecek. Çelikteki kota dışı vergi oranları da iki kat artırılarak yüzde 50'ye yükseltilecek.

Küresel piyasalarda, ABD'de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi belirsizlik algısını artırırken, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları piyasaların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün veri gündeminde ABD'de haftalık mortgage başvuruları öne çıkacağını kaydetti.