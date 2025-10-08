CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları Almanya hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları Almanya hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsalarında, Almanya hariç alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 08 Ekim 2025 10:57

Son Güncelleme Tarihi 08 Ekim 2025 10:58

Avrupa borsalarında saat 10.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 570,2 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 24.370 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 9.510 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 kazançla 43.230 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 artışla 15.600 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 7.990 puan seviyesinde bulunuyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ağustos ayına ilişkin fabrika siparişleri aylık yüzde 4,3, yıllık yüzde 3,9 ile beklentilerin üzerinde azaldı.

Analistler, Almanya'da ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, bunun ülkede pay piyasaları üzerinde satış baskısına neden olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dün çelik sektörünü küresel kapasite fazlasının neden olduğu "haksızlığa" karşı korumak için hazırladığı koruma planını kamuoyu ile paylaştı.

Plana göre AB, stratejik çelik sektörünün uzun vadede devamlılığını sağlamaya yönelik adımlar atacak. Çelik sektöründeki küresel aşırı kapasiteye karşı tedbirler alınacak. Bu kapsamda çelikte gümrüksüz ithalat hacimleri yılda 18,3 milyon tonla sınırlandırılacak. Böylece, gümrüksüz çelik ithalat hacimleri 2024 çelik kotalarına kıyasla yüzde 47 düşürülecek. Çelikteki kota dışı vergi oranları da iki kat artırılarak yüzde 50'ye yükseltilecek.

Küresel piyasalarda, ABD'de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi belirsizlik algısını artırırken, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları piyasaların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün veri gündeminde ABD'de haftalık mortgage başvuruları öne çıkacağını kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Çin’in döviz rezervi eylülde 3 trilyon doları aştı Çin'in döviz rezervi eylülde 3 trilyon doları aştı 07 Ekim 2025 10:39
Altının gramı 5 bin 305 liradan işlem görüyor Altının gramı 5 bin 305 liradan işlem görüyor 07 Ekim 2025 10:07
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 07 Ekim 2025 10:06
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 07 Ekim 2025 10:01
Güneş enerjisi 2025-2030 döneminin yenilenebilir lokomotifi olacak Güneş enerjisi 2025-2030 döneminin yenilenebilir lokomotifi olacak 07 Ekim 2025 09:45
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 07 Ekim 2025 09:30
Brent petrolün varili 65,58 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,58 dolardan işlem görüyor 07 Ekim 2025 09:27
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 07 Ekim 2025 09:10
ABD’de işsizlik başvurularında artış yaşandı ABD'de işsizlik başvurularında artış yaşandı 07 Ekim 2025 08:58
TİGEM 4,1 milyon kilogram buğday satacak TİGEM 4,1 milyon kilogram buğday satacak 07 Ekim 2025 09:02
Hazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandı Hazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandı 06 Ekim 2025 15:19
Avro Bölgesi’nde yatırımcı güveni ekimde yükseldi Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ekimde yükseldi 06 Ekim 2025 14:42
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler