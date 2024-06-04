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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

Oluşturma Tarihi 04 Haziran 2024 10:53

Son Güncelleme Tarihi 04 Haziran 2024 10:54

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,31 azalışla 518 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,39 düşüşle 18.537 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 değer kaybıyla 8.238 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,65 düşüşle 34.445 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,37 gerileyerek 11.355 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 azalışla 7.966 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0890 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını genişleten ve ülke ekonomisinin yavaşladığına işaret eden verilerin ardından karışık bir seyir izlerken, bugün gözler Almanya'da açıklanacak işsizlik verilerine çevrildi.

Dün ABD'de açıklanan verilerin ardından Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, bu hafta ülkede açıklanacak istihdam raporu verilerinden bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

Para piyasalarında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 68 ve kasımda yüzde 98'e çıkarken, olası faiz indiriminin ardından bankanın aralıkta ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 58 oldu.

Öte yandan, dün Avrupa genelinde açıklanan veriler karışık sinyaller verirken, mayısta imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) İngiltere'de 51,2 ve Avro Bölgesi'nde 47,3 ile beklentilerin altında kalırken, Almanya'da 45,4 ile tahminlere paralel gerçekleşti.

Analistler, bugün ayrıca ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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