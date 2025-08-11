Avrupa borsaları haftaya pozitif seyirle başladı

CANLI BORSA
Avrupa borsalarında haftanın ilk işlem gününde jeopolitik risklerin azalabileceği beklentisiyle Almanya hariç pozitif seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 11 Ağustos 2025 10:55

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 548,84 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 24.184 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 9.120 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 primle 41.799 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 14.853 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.753 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalar jeopolitik risklere ilişkin endişelerin azalmasıyla haftaya pozitif seyirle başlarken, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisi piyasaların odak noktasında olacak.

Analistler, ABD'de açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerinin, küresel piyasalarda yön belirleyici olabileceğini ifade ederek, söz konusu verinin yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'da Ukrayna krizini çözmeye yönelik görüşme yapacaklarına ilişkin açıklamaları, savaşın sona ereceğine dair umutları güçlendirdi.

Alaska ve Arktik'te ABD ve Rusya'nın ekonomik çıkarlarının kesiştiğini vurgulayan Uşakov, iki ülke arasında büyük projelerin gerçekleştirilmesi perspektifinin görüldüğünü ifade etti.

Bugün Avrupa genelinde veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, Rusya ve ABD arasındaki görüşmelere yönelik haber akışının yakından takip edileceğini söyledi.

