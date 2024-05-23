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Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne İngiltere hariç yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 23 Mayıs 2024 10:51

Son Güncelleme Tarihi 23 Mayıs 2024 10:51

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 yükselişle 523 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 18.736 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 8.354 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 34.545 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artışla 11.352 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 8.119 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1,0820 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklarının, politika faizinin beklenenden daha uzun bir süre yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret etmesine karşın çip üreticisi Nvidia'nın rekor seviyede gelir elde ettiğini açıklamasının ardından karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün Avrupa'da açıklanacak olan öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Fed'in politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttuğu, 30 Nisan-1 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin dün yayımladığı tutanaklar, son verilerin dezenflasyon sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceğini gösterdiğini ve bazı banka yetkililerin gerekmesi halinde faiz oranlarını artırmaya açık olduğunu ortaya koydu.

Fed'in tutanakları yayımlanmasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın eylül ayında faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 50'ye geriledi. Tutanaklar öncesinde söz konusu ihtimal yüzde 65 ile fiyatlanıyordu.

Öte yandan, Avrupa genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin bölgede ekonomik aktiviteye dair sinyaller verebileceğini belirten analistler, söz konusu verilerin ardından piyasalarda oynaklığın artabileceğini söyledi.

Ayrıca, İngiltere'de dün açıklanan makroekonomik verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,3 artışla öngörüleri aştı.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda enflasyon verileri sonrası, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 76'ya gerilerken, yıl genelinde 2 kez faiz indirimine gideceğine ilişkin öngörüler de zayıfladı.

Analistler, bugün dünya genelinde öncü PMI verileri ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini kaydetti.

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