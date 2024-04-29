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Avrupa borsaları İspanya hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları haftaya İspanya hariç yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 29 Nisan 2024 11:00

Son Güncelleme Tarihi 29 Nisan 2024 11:00

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 509 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 18.208 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 8174 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 34.383 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,1 düşüşle 11.144 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 primle 8.111 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1,0720 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelenmesine karşın şirket karlılıklarının tahminleri aşmasıyla risk iştahı artarken, bu hafta Fed'in faiz kararı ve sonrasında banka Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün Almanya'da yarın ise Avro Bölgesi'nde açıklanacak öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ederek, söz konu verilerden alınacak sinyallerin aynı zamanda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini dile getirdi.

Almanya'da açıklanacak verilere göre TÜFE'nin nisanda aylık bazda 0,4 ve yıllık yüzde 2,3 artış göstermesinin öngörüldüğünü aktaran analistler, ayrıca Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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