CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki çatışmaların sona ereceğine yönelik kayda değer bir gelişme olmaması ve yüksek seyreden petrol fiyatlarının etkisiyle negatif seyrediyor.

AA

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2026 12:46

Son Güncelleme Tarihi 13 Mart 2026 12:53

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 düşüşle 593,8 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 azalışla 10.229 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 23.378 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 azalışla 44.062 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,4 düşüşle 16.907 puandan, Fransa'da CAC 40 yüzde 1,1 değer kaybederek 7.897 puandan işlem görüyor.

Orta Doğu'da devam eden çatışmalar İran'ın enerji arzını daha da kısıtlayacağına ilişkin endişeleri öne çıkarken, bu durum petrol piyasasında dalgalanmalara yol açarak hisse senedi piyasalarına da olumsuz yansıyor.

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların çözüme kavuşacağına dair umutların azalması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutacağını açıklaması piyasalarda risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.

Piyasalar, çatışmanın potansiyel süresini yeniden değerlendirirken, bu süreçte yatırımcılar riskten kaçınıyor. Çatışmaların devam etmesinden dolayı Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) stratejik petrol rezervini piyasaya sürme hamlesi de petrol fiyatlarındaki yükselişe ve piyasalardaki endişelerin artmasına engel olamadı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikası toplantısını beklemeden "derhal" faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright da petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara çıkmasının olası olmadığını ifade etti. Diğer taraftan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in 15-16 Mart'ta Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile Paris'te bir araya geleceği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de enerji ürünlerinin ABD limanlarına kesintisiz ulaşmasını sağlamak amacıyla mal taşımacılığı için Amerikan gemilerinin kullanılmasını gerektiren yasaya geçici muafiyet getirebileceklerini ancak bu adımın henüz kesinleşmediğini ifade etti.

İran tarafının da açıklamaları takip edilirken, İran'ın yeni lideri Mücteba Hüseyni Hamaney de göreve geldikten sonraki ilk mesajında, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

İran Silahlı Kuvvetleri, dün Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ellerinde tuttuklarını, ABD ve saldırının ortaklarına Boğaz'dan geçme hakkı tanımayacaklarını bildirmişti.

Günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmeler ile petrol fiyatlarının izlendiğini belirten analistler, ABD'de büyüme, Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları fiyat endeksi, JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Fed, bankaların sermaye gerekliliklerinde değişikliğe gidecek Fed, bankaların sermaye gerekliliklerinde değişikliğe gidecek 13 Mart 2026 08:38
ABD’nin dış ticaret açığı Ocak’ta sert geriledi ABD’nin dış ticaret açığı Ocak'ta sert geriledi 12 Mart 2026 16:33
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi 12 Mart 2026 16:06
OECD bölgesinde işsizlik oranı Ocak’ta %5,0’de sabit kaldı OECD bölgesinde işsizlik oranı Ocak’ta %5,0’de sabit kaldı 12 Mart 2026 14:30
KBC Bank: ECB faiz artışı beklenenden daha erken olabilir KBC Bank: ECB faiz artışı beklenenden daha erken olabilir 12 Mart 2026 14:05
Almanya’nın 2026 büyüme tahmini düşürüldü Almanya’nın 2026 büyüme tahmini düşürüldü 12 Mart 2026 14:01
Goldman Sachs, BoE için faiz indirimi takvimini güncelledi Goldman Sachs, BoE için faiz indirimi takvimini güncelledi 12 Mart 2026 13:58
Borsa günün ilk yarısında 13 bin 300 puana dayandı! Borsa günün ilk yarısında 13 bin 300 puana dayandı! 12 Mart 2026 13:19
Deutsche Bank’tan Hürmüz Boğazı için üç petrol senaryosu Deutsche Bank’tan Hürmüz Boğazı için üç petrol senaryosu 12 Mart 2026 13:17
Commerzbank’tan TCMB için faiz beklentisi: İndirim planını ertelemiş olabilir Commerzbank'tan TCMB için faiz beklentisi: İndirim planını ertelemiş olabilir 12 Mart 2026 13:07
Arz endişeleri alüminyum fiyatlarını 4 yılın zirvesine taşıdı Arz endişeleri alüminyum fiyatlarını 4 yılın zirvesine taşıdı 12 Mart 2026 11:41
Orta Doğu’daki sevkiyat sorunları Avrupa gaz fiyatlarını yukarı taşıyor Orta Doğu’daki sevkiyat sorunları Avrupa gaz fiyatlarını yukarı taşıyor 12 Mart 2026 11:39
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.011,5000 Değişim 314,40 Son veri saati:
Düşük 12944,68 Yüksek 13259,08
Açılış
44,1969 Değişim 0,1106 Son veri saati:
Düşük 44,1052 Yüksek 44,2158
Açılış
50,6837 Değişim 0,4942 Son veri saati:
Düşük 50,5795 Yüksek 51,0737
Açılış
7.228,6480 Değişim 94,735 Son veri saati:
Düşük 7192,027 Yüksek 7286,762
Açılış
117,5504 Değişim 5,4528 Son veri saati:
Düşük 116,0299 Yüksek 121,4827
Açılış
BİST En Aktif Hisseler