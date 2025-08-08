Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

CANLI BORSA
Avrupa borsaları, ABD ile Japonya arasındaki ticaret geriliminin azalacağına yönelik beklentilerin küresel piyasalarda risk algısını azaltmasıyla Almanya hariç pozitif seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 08 Ağustos 2025 10:45

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 547,04 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 24.130 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 9.124 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 41.485 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 14.737 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.732 puanda bulunuyor.

Avrupa borsalarında ABD ile Japonya arasındaki ticaret geriliminin azalacağına yönelik beklentilerin küresel piyasalarda risk algısını azaltmasıyla alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Bölgede dün açıklanan verilere göre, İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde 25 baz puan düşürerek yüzde 4'e çekti.

BoE Başkanı Andrew Bailey, politika faiz patikasının aşağı yönlü olmaya devam ettiğini belirterek, enflasyonda geçici bir artış olabileceğine dikkati çekti.

Bailey, faizin gidişatı konusunda şu anda gerçek bir belirsizlik olduğunu ifade etti.

Öte yandan, ABD'nin gümrük tarifeleri ve jeopolitik risklerin artabileceğine dair endişeler bölge pay piyasalarında etkili olurken, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşme ihtimalinin olduğu haberlerinin ardından Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, dün yaptığı açıklamada, Putin ile Trump arasındaki görüşmenin ilerleyen günlerde yapılması konusunda mutabık kalındığını belirterek, tarafların hazırlıklara başladığını aktardı.

Analistler, tarifelerin küresel ekonomiye etki derecesine ilişkin belirsizliklerin mevcudiyetini koruduğu bu dönemde, ABD ile Rusya arasındaki tansiyonun yükselme olasılığının yatırımcıların karar almalarını etkileyebileceğini vurgulayarak, bu durumun güvenli liman varlık alımlarını artırabileceğini kaydetti.

