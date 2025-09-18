CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrasında pozitif bir seyir izliyor.

Oluşturma Tarihi 18 Eylül 2025 10:46

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 553,5 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 yükselişle 23.600 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 kazançla 9.224 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 primle 42.258 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 kazançla 15.213 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 7.838 puan seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti.

Avrupa tarafında bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor. İngiltere'de enflasyonun yıllık yüzde 3,8 ile son 18 ayın zirvesinde bulunması nedeniyle BoE'nin politika faizini sabit bırakması bekleniyor.

Öte yandan, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü ile ortaklaşa düzenlenen 10. ECB Yıllık Araştırma Konferansı'nın açılışında konuştu. Lagarde, Avrupa'nın şu anda Avrupa Komisyonu (AB) liderliğinde iddialı bir sadeleştirme gündemini uyguladığını belirterek, "Sadeleştirme, mutlaka deregülasyon anlamına gelmez. Daha etkili ve verimli bir denetim ve düzenleme çerçevesiyle dayanıklılığın korunması anlamına gelir." dedi.

Analistler, bugün BoE'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Sanayi Endeksi ve öncü endeksin takip edileceğini kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 996 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 4 milyon 996 bin liraya çıktı 16 Eylül 2025 16:42
ABD’de perakende satışlar ağustosta arttı ABD'de perakende satışlar ağustosta arttı 16 Eylül 2025 16:04
Almanya Başbakanı Merz: ABD ile çelik vergisi krizinde çözüme yakınız Almanya Başbakanı Merz: ABD ile çelik vergisi krizinde çözüme yakınız 16 Eylül 2025 13:50
Almanya’da yatırımcı güveni eylülde beklentilerin üzerinde geldi Almanya'da yatırımcı güveni eylülde beklentilerin üzerinde geldi 16 Eylül 2025 13:44
Avrupa’da saatlik iş gücü maliyeti arttı Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti arttı 16 Eylül 2025 13:36
Avrupa Birliği, elektrik şebekesini güçlendirmeye hazırlanıyor Avrupa Birliği, elektrik şebekesini güçlendirmeye hazırlanıyor 16 Eylül 2025 13:31
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi temmuzda arttı Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda arttı 16 Eylül 2025 13:24
Ford, Köln’deki fabrikasında bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor Ford, Köln'deki fabrikasında bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor 16 Eylül 2025 13:04
Brent petrolün varili 67,27 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 67,27 dolardan işlem görüyor 16 Eylül 2025 09:45
Trump’ın Fed üyesi Cook’u görevden alma girişimi engellendi Trump'ın Fed üyesi Cook'u görevden alma girişimi engellendi 16 Eylül 2025 09:03
Fransa büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti Fransa büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti 16 Eylül 2025 08:59
ABD’de Miran’ın Fed Yönetim Kurulu üyeliği onaylandı ABD'de Miran'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliği onaylandı 16 Eylül 2025 08:57
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler