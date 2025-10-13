Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupada saat 10.10 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 5,66 puandan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 24.394 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,5 kazançla 42.281 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 artışla 15.584 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 9.445 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 primle 7.969 puan seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma günü Çin'e yönelik tarife tehdidi piyasalardaki oynaklıkları artırırken iki ülke arasındaki gerilimin tırmanmayacağına yönelik beklentiler fiyatlamalarda etkisini gösteriyor.

Geçen hafta, 1 Kasım itibarıyla Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini ve tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacaklarını duyuran ABD Başkanı Trump, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ABD'nin Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istediğini ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ndeki görüşmesini iptal etmediğini ifade eden Trump, daha sonra yaptığı açıklamada, Çin konusunda endişelenilmemesi gerektiğini ve her şeyin yoluna gireceğini belirtti.

LECORNU YENİ HÜKÜMETİ KURDU

Fransa'da geçen hafta istifa eden ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yeniden başbakan atanan Sebastien Lecornu dün yeni hükümeti kurdu.

Kişisel çıkarların üstünde davranarak hükümette yer alan herkese teşekkür ettiğini dile getiren Lecornu, "tek önemli şeyin ülkenin çıkarları olduğunu" vurguladı. Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biri olmayı sürdürüyor.

Analistler, Avrupa'daki siyasi gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması beklendiğini belirterek, küresel çapta veri gündeminin sakin olduğunu söyledi.