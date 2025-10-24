CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlikle pozitif seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 24 Ekim 2025 10:33

Avrupa borsalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 yükselişle 576 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 yükselişle 9.592 puandan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 24.260 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 42.540 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 kazançla 15.834 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 primle 8.254 puan seviyesinde bulunuyor.

ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlikler küresel piyasalarda risk iştahını desteklerken, gözler ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayla küresel ticaret dengeleri açısından önem taşıyan ABD-Çin görüşmesinin doğrulanması piyasalarda pozitif bir hava oluşturdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in açıklamalarına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Çin, Güney Kore ve Japonya liderleriyle yapacağı temasları kapsayan Asya turuna çıkacak. ABD Başkanı Trump, 26 Ekim'de Malezya'ya gidecek ve burada Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleriyle çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

Petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı enerji şirketlerinin hisselerindeki yükseliş Avrupa borsalarının dünkü pozitif seyrinde etkili oldu.

Öte yandan, jeopolitik gelişmeler de Avrupa piyasalarının gündeminde yer almaya devam ederken, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna için kullanılmasına ilişkin planda anlaşma sağlayamadı.

Analistler, bugün ABD'de enflasyonun yanı sıra ülkede Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin, dünya genelinde ise imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
BoE, bankaların kaldıraç kurallarının gevşetilmesini reddetti BoE, bankaların kaldıraç kurallarının gevşetilmesini reddetti 23 Ekim 2025 09:12
Trump yönetimi Çin’e yönelik yazılım ihracat kısıtlamalarını değerlendiriyor Trump yönetimi Çin'e yönelik yazılım ihracat kısıtlamalarını değerlendiriyor 23 Ekim 2025 09:10
ABD tarifelerinin Çin ekonomisine etkileri hesaplandı ABD tarifelerinin Çin ekonomisine etkileri hesaplandı 23 Ekim 2025 09:08
ABD’nin ticari ham petrol stokları geriledi ABD'nin ticari ham petrol stokları geriledi 23 Ekim 2025 08:55
Norveç’ten Ukrayna’ya 150 milyon dolarlık destek Norveç’ten Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık destek 22 Ekim 2025 17:04
Fitch’ten Türkiye’ye yakın mercek! 4 Kasım’da kredi notu için kritik toplantı yapılacak Fitch'ten Türkiye'ye yakın mercek! 4 Kasım'da kredi notu için kritik toplantı yapılacak 22 Ekim 2025 16:39
Milyarder yatırımcıdan altın fiyatları için çarpıcı yorum Milyarder yatırımcıdan altın fiyatları için çarpıcı yorum 22 Ekim 2025 15:26
Ifo’dan Alman hükümete altyapı projelerindeki enflasyon uyarısı Ifo'dan Alman hükümete "altyapı projelerindeki enflasyon" uyarısı 22 Ekim 2025 15:02
Altın fiyatları için Citi’den yeni tahmin Altın fiyatları için Citi'den yeni tahmin 22 Ekim 2025 13:19
Avrupa Birliği, elektrikte vergilerin düşürülmesini istiyor Avrupa Birliği, elektrikte vergilerin düşürülmesini istiyor 22 Ekim 2025 13:06
Dünya borsaları İstanbul’da bir araya geldi Dünya borsaları İstanbul'da bir araya geldi 22 Ekim 2025 13:01
Çin’de işsizlik oranı belli oldu: Genç işsizlik yüzde 17,7 Çin'de işsizlik oranı belli oldu: Genç işsizlik yüzde 17,7 22 Ekim 2025 09:43
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler