Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,54 artışla 396,8 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,66 değer kazanarak 12.412,67 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,16 yükselişle 6.989 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,75 artışla 5.895 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,68 değer kazancıyla 7.587 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,84 primle 21.359 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,6 artışla 0,9890 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, artan resesyon uyarıları ve zayıf ekonomik verilerin, merkez bankalarını şahin para politikalarında gevşemeye itebileceği beklentilerinin oluştuğunu belirterek, küresel tahvil faizlerinde yaşanan düşüşün de risk iştahındaki toparlanmaya katkı sağladığını söyledi.

Avrupa'da, dün İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'ın, ülke merkez bankası politikalarıyla ters düşen ve ciddi eleştirilere maruz kalan, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi dilimini kaldırma planından vazgeçtiklerini duyurduğunu anımsatan analistler, plandan geri adım atılması ile sterlin/dolar paritesinin dün yüzde 1,2 değer kazanarak 1,14'ün üzerine çıktığını ve İngiltere, Almanya ve Fransa'da 10 yıllık tahvil faizlerinin de hızla gerilediğini kaydetti.

Analistler, piyasalarda dalgalanmanın bir müddet daha sürebileceğine ifade ederek, bugün yatırımcıların odağında merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının bulunduğunu, veri gündeminde ise ABD'de fabrika siparişleri ve JOLTS açık iş sayısı ile Avro Bölgesinde Üretici Fİyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını dile getirdi.