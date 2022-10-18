Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı seyirle başladı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76 yükselişle 6.973 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 artışla 6.091 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,95 değer kazancıyla 7.629 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,07 primle 21.547 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 0,9750'den işlem görüyor.

Analistler, yurt içi ve dışında şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin iyimser beklentilerin küresel çapta risk iştahını desteklediğini ifade etti.

Avrupa'da dün İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt, hükümetin kamu borçlanmasını yaklaşık 45 milyar sterlin artıracağı için piyasalarda gerilime neden olan mini bütçe düzenlemeleri kapsamındaki vergi indirimlerinden geri adım atıldığını bildirdi.

İngiltere Merkez Bankası da (BoE) günlük tahvil alımlarının sektörün dayanıklılığında ciddi artış sağladığını, geçici olarak devreye alınan Teminat Repo Kolaylığı uygulamasının ise 10 Kasım'a kadar devam edeceğini duyurdu. Banka ayrıca, gelecek hafta kurumsal tahvil satışlarına yeniden başlamayı planladığını açıkladı.

Açıklamaların ardından İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,33'ten yüzde 3,97'ye kadar gerilerken, sterlin/dolar paritesi yüzde 1,5'i aşkın kazançla 1,13'ün üzerinde dengelendi.

Analistler, bölgede enerji krizine ilişkin gelişmeler ve resesyona dair artan sinyallerin de yakından takip edildiğini belirterek, bugün Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in enerji krizine karşı hazırlanan yeni paket tanıtım toplantısının yatırımcıların odağında olacağını, veri gündeminde ise ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da Zew endekslerinin öne çıktığını bildirdi.