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Avrupa borsalarında gözler ECB Başkanı'nda

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı. Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek.

Oluşturma Tarihi 24 Kasım 2023 13:17

Son Güncelleme Tarihi 24 Kasım 2023 13:17

Avrupa borsaları açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 458 puanda bulunurken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 15.984 seviyesinden işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.469 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 29.254 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 9.914 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.272 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0910'da seyrediyor.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek. Dün açıklanan ECB ekim ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin ekonomik büyüme konusunda daha endişeli olduğunu ortaya koymuştu.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklar, üyelerin, daha fazla sıkılaştırma ana senaryoları olmasa bile, daha fazla faiz artırımının masada tutulması gerektiğinde ısrar ettiğini göstermişti.

Öte yandan bölgede açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri bölge genelinde ekonomik aktivite yavaşlamaya devam etse de yavaşlama hızının azaldığını gösterdi.

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da 3. çeyreğe ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık da yüzde 0,4 azaldı.

Küresel piyasalarda, ABD ve Japonya'daki Şükran Günü tatili dönüşü sonrası tahvil piyasalarında satış baskısı öne çıkarken, yatırımcıların temkinli duruşlarını da korudukları görünüyor.

Bugün ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri izlenecek.

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