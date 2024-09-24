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Bakanlıktan tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America, BBVA, Citigroup ve J.P. Morgan'a yetki verdi.

Oluşturma Tarihi 24 Eylül 2024 12:36

Son Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024 12:36

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2024 yılı dış finansman programı kapsamında ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli (Ocak 2035) bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America, BBVA, Citigroup ve J.P. Morgan'a yetki verildiği belirtildi.

Yeni tahvil ihracıyla eş zamanlı olarak bir yükümlülük yönetimi işlemi gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, söz konusu işlem çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında işlem görmekte olan 2024-2026 vadeleri arasındaki ABD doları cinsinden 6 tahvilin, yeni ihraç edilecek tahville değiştirileceği ve/veya nakit karşılığı geri alınacağı bildirildi.

Yükümlülük yönetimi işleminin yarın gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşleme katılmak isteyen yatırımcılar, geri alınacak tahvillere ilişkin belirlenen fiyatlar ve karşılığında verilecek yeni tahvile ilişkin açıklanan gösterge ilk bilgiler çerçevesinde hangi tahvilden ne kadarlık bir tutarı değişim ve/veya geri alım için iade etmek istediklerini yetkilendirilen bankalar aracılığıyla bildirecektir. İade talebinde bulunma süresi aynı gün içerisinde sona erecektir. Yükümlülük yönetimi ve yeni ihraç için talep toplama süresinin sonunda yeni tahvilin fiyatlaması yapılacaktır."

İşleme ilişkin ilk sonuçların 26 Eylül'de duyurulacağı, yükümlülük yönetimi işlemine ilişkin sürecin 1 Ekim itibarıyla tamamlanacağı aktarılan açıklamada, her iki işleme ilişkin kesinleşmiş sonuçların 3 Ekim'de kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

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