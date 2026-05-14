BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 değer kazanarak 14.686,64 puana çıktı.

İŞLEM HACMİ VE SEKTÖR PERFORMANSI

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 88,17 puan artış gösterdi. Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 67,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sektör endekslerinde bankacılık yüzde 0,54, holding endeksi ise yüzde 0,15 oranında değer kazandı. Günün en güçlü performansını yüzde 3,05 ile bilişim sektörü sergilerken, en sert düşüş yüzde 8,83 ile finansal kiralama ve faktoring tarafında görüldü.

KÜRESEL PİYASALAR VE BEKLENTİLER

Küresel piyasalarda, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen teknoloji hisselerindeki yükseliş risk iştahını destekledi. Piyasalarda ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılacak görüşme yakından takip ediliyor.

YURT İÇİ GÜNDEM

Yurt içinde ise gözler Fatih Karahan tarafından açıklanan yılın ikinci Enflasyon Raporu'na çevrildi.

GÜNÜN GERİ KALANINA İLİŞKİN BEKLENTİLER

Analistler, günün devamında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satış verilerinin izleneceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 için 14.800 ve 14.900 puan seviyeleri direnç, 14.600 ve 14.500 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.