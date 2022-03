Japonya Merkez Bankası, Nisan-Haziran dönemi için tahvil alım programını açıkladı. Banka, 1-3, 3-5 ve 5-10 yıl vadeli tahvillerden her piyasa operasyonunda Ocak-Mart dönemine göre daha fazla alım yapacak.

BoJ, Nisan-Haziran döneminde 1-3 yıl vadeli Japon devlet tahvili alımı için her ay 4 piyasa operasyonu düzenleyecek her bir operasyonda 475 milyar yen tutarında tahvil alımı yapacak. Ocak-Mart döneminde per ay 4 operasyon düzenlenmiş, operasyon başına tahvil alım miktarı 450 milyar yen olarak belirlenmişti.

Nisan-Haziran dömeminde 3-5 yıl vadeli Japon devlet tahvili alımı için de her ay 4 operasyon düzenlenecek ve operasyon başına tahvil alım miktarı 475 milyar yen olacak. Ocak-Mart döneminde per ay 4 operasyon düzenlenmiş, operasyon başına tahvil alım miktarı 450 milyar yen olmuştu.

DEVLET TAHVİLLERİ İÇİN NİSAN-HAZİRAN DÖNEMİNDE AYDA 4 OPERASYON YAPACAK

BoJ, 5-10 yıl vadeli Japon devlet tahvilleri almak için Nisan-Haziran döneminde ayda 4 operasyon yapacak ve her operasyonda tahvil alım miktarı 500 milyar yer olacak. Ocak-Mart döneminde per ay 4 operasyon düzenlenmiş, operasyon başına tahvil alım miktarı 425 milyar yen olarak belirlenmişti.

Nisan-Haziran döneminde 10-25 vadeli Japon devlet tahvillerinden alım için ayda 2 operasyon düzenleyecek ve operasyon aşına limit 125 milyar yer olacak. Ocak-Mart döneminde her ay 1 operasyon düzenlenmiş ve tahvil alım limiti 150 milyar yen olmuştu.