BOJ Başkanı tahvil getirilerine müdahale etme sözü verdi

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, parasal sıkılaştırma beklentilerinin Japon devlet tahvili getirilerini son yılların en yüksek seviyelerine taşıması nedeniyle tahvil getirilerindeki anormal artışlara müdahale etme sözü verdi.

Ueda bir parlamento komitesine yaptığı açıklamada, "Uzun vadeli faiz oranlarının normal hareketlerden biraz farklı bir şekilde keskin bir şekilde yükseldiği istisnai durumlarda, piyasada faiz oranlarının istikrarlı oluşumunu teşvik etmek için devlet tahvili alımlarını esnek bir şekilde artıracağız" dedi.

Ueda, yüksek faiz oranlarının şirketler için borçlanma maliyetini artıracağını ve ticari bankaların tahvil varlıklarında kayıplara neden olabileceğini söyledi. Bununla birlikte, fon yaratma ortamının hala elverişli olduğunu ve Japonya'nın finansal sisteminin istikrarını koruduğunu da sözlerine ekledi.

Gösterge 10 yıllık JGB getirisi %1,455 ile Kasım 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Politikaya duyarlı iki ve beş yıllık tahvil faizleri sırasıyla %0,830 ve %1,095'e yükselerek Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ueda, tahvil faizlerindeki son yükselişin Japonya'nın ekonomik toparlanmasına ve enflasyonun güçlenmesine yönelik piyasa görüşlerini yansıttığını savundu.