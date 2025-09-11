CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 azalışla 10.573,34 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 11 Eylül 2025 10:10

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,96 değer kazanarak 10.586,32 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,99 puan ve yüzde 0,12 azalışla 10.573,34 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,93 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 6,19 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar etkili olmaya devam ederken, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesinde küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, ECB'den politika faizlerini sabit bırakmasının beklendiğini söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 puanın destek, 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Altının gramı güne yükselişle başladı Altının gramı güne yükselişle başladı 09 Eylül 2025 10:29
Goldman Sachs: Fed’in acil şekilde faiz indirmesine ihtiyaç yok Goldman Sachs: Fed'in acil şekilde faiz indirmesine ihtiyaç yok 09 Eylül 2025 09:14
İngiltere’de perakende satışlar hızlı arttı İngiltere'de perakende satışlar hızlı arttı 09 Eylül 2025 09:12
Japonya: ABD ile ticaret dengesizliğini düzeltmek için çalışmalar sürdürülecek Japonya: ABD ile ticaret dengesizliğini düzeltmek için çalışmalar sürdürülecek 09 Eylül 2025 09:10
BRICS ülkelerinden artan gümrük vergilerine ortak tepki BRICS ülkelerinden artan gümrük vergilerine ortak tepki 09 Eylül 2025 08:46
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 08 Eylül 2025 16:54
Çin’in ham petrol ithalatı yüzde 4,8 arttı Çin'in ham petrol ithalatı yüzde 4,8 arttı 08 Eylül 2025 13:58
UAEA: İran’la yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildi UAEA: İran'la yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildi 08 Eylül 2025 13:08
Ağustos’ta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu Ağustos'ta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu 08 Eylül 2025 10:38
ABD: Rusya’ya yönelik ’baskıyı’ artırmaya hazırız ABD: Rusya'ya yönelik 'baskıyı' artırmaya hazırız 08 Eylül 2025 10:13
Çin’de ihracat ve ithalattaki artış yavaşladı Çin'de ihracat ve ithalattaki artış yavaşladı 08 Eylül 2025 10:08
Çin’in döviz rezervleri ağustosta 3 trilyon 322 milyar dolara ulaştı Çin'in döviz rezervleri ağustosta 3 trilyon 322 milyar dolara ulaştı 07 Eylül 2025 15:28
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler