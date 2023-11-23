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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 7.991,94 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 23 Kasım 2023 10:05

Son Güncelleme Tarihi 23 Kasım 2023 10:05

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,90 puan artışla ve yüzde 0,06 değer kazanarak 7.991,94 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile elektrik, en çok kaybettiren yüzde 0,25 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 azalışla 7.987,03 puandan tamamladı.

ABD ve Japonya'da Şükran Günü dolayısıyla piyasaların tatil olması dünya genelinde varlık fiyatlarında oynaklığın sınırlı kalmasına neden olurken, bugün gözler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Analistler, bugünkü politika metninden alınacak sinyallerin önemine dikkati çekerek, buradaki yönlendirmelere göre piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 37,50 seviyesine çıkaracağını öngörüyor.

Bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri ile dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.060 ve 8.200 puanın direnç, 7.910 ve 7.850 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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