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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 9.137,30 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 10 Ekim 2024 10:03

Son Güncelleme Tarihi 10 Ekim 2024 10:07

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,00 puan ve yüzde 0,05 artışla 9.137,30 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,28 ile spor, en fazla kaybettiren yüzde 0,59 ile ticaret oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kazanarak 9.132,30 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapılabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, uzun süredir devam eden yüksek faiz döneminin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı endişesi varlığını koruyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, sanayi üretimi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.850 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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