CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 8.961,03 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 30 Ekim 2024 10:05

Son Güncelleme Tarihi 30 Ekim 2024 10:44

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,24 puan ve yüzde 0,17 yükselişle 8.961,03 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,46 ile gayrimenkul, en fazla kaybettiren yüzde 0,32 ile spor oldu.

Dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle piyasalarda işlem gerçekleşmezken, pazartesi günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kazanarak 8.945,80 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, haftanın geri kalanında takip edilecek yoğun veri takvimi öncesinde yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediği görülürken, bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme ve özel sektör istihdam verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, büyüme ve enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve büyüme, ABD'de büyüme ve ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Emtia piyasası karışık seyrediyor Emtia piyasası karışık seyrediyor 28 Ekim 2024 12:06
Brent petrol düşüşte Brent petrol düşüşte 28 Ekim 2024 12:01
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar yoğun veri haftasına pozitif seyirle başladı 28 Ekim 2024 09:04
SON DAKİKA: Altın fiyatları ABD rüzgarına kapıldı! 27 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar? SON DAKİKA: Altın fiyatları ABD rüzgarına kapıldı! 27 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar? 27 Ekim 2024 11:44
Moody’s, Fransa’nın kredi notu görünümünü düşürdü Moody's, Fransa'nın kredi notu görünümünü düşürdü 26 Ekim 2024 12:23
Ons altın 35 kez rekor yeniledi Ons altın 35 kez rekor yeniledi 26 Ekim 2024 11:20
Küresel piyasalarda gözler ABD verilerinde Küresel piyasalarda gözler ABD verilerinde 26 Ekim 2024 11:17
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı 26 Ekim 2024 10:00
ABD’de dayanıklı mal siparişleri azaldı ABD'de dayanıklı mal siparişleri azaldı 25 Ekim 2024 16:27
Almanya’da iş dünyasının güveni mayıstan beri ilk kez yükseldi Almanya'da iş dünyasının güveni mayıstan beri ilk kez yükseldi 25 Ekim 2024 14:03
Avro Bölgesi’nde banka kredileri toparlanıyor Avro Bölgesi'nde banka kredileri toparlanıyor 25 Ekim 2024 14:01
ECB: Tüketicilerin enflasyon beklentileri düştü ECB: Tüketicilerin enflasyon beklentileri düştü 25 Ekim 2024 13:53
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler