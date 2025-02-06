CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,65 yükselişle 9.782,85 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 06 Şubat 2025 10:02

Son Güncelleme Tarihi 06 Şubat 2025 10:02

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,04 puan ve yüzde 0,65 artışla 9.782,85 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,17 ile finansal kiralama faktoring olurken, tek kaybettiren yüzde 0,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,89 değer kaybederek 9.719,81 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret alanında atacağı adımlara yönelik belirsizliklerin azalmasıyla pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında BoE'nin faiz kararının yanı sıra Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.850 puanın direnç, 9.700 ve 9.650 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Goldman Sachs: ABD-Çin ticaret çatışmasının gelecekteki yolu belirsiz Goldman Sachs: ABD-Çin ticaret çatışmasının gelecekteki yolu belirsiz 05 Şubat 2025 09:01
ING: Veriler BOJ’un politikasının normalleşmesini destekliyor ING: Veriler BOJ'un politikasının normalleşmesini destekliyor 05 Şubat 2025 08:58
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı 04 Şubat 2025 15:12
Emtia piyasasında değerli metallerdeki yükselişler öne çıktı Emtia piyasasında değerli metallerdeki yükselişler öne çıktı 04 Şubat 2025 11:35
Merkez bankaları 2025’e para politikası ayarlamalarıyla başladı Merkez bankaları 2025’e para politikası ayarlamalarıyla başladı 04 Şubat 2025 11:32
Brent petrolde OPEC+ etkisi yaşanıyor Brent petrolde OPEC+ etkisi yaşanıyor 04 Şubat 2025 09:51
Fed üyesinden dikkat çeken faiz indirimi açıklaması Fed üyesinden dikkat çeken faiz indirimi açıklaması 04 Şubat 2025 09:35
Çin’in yurt dışına doğrudan yatırımlarının artırması bekleniyor Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımlarının artırması bekleniyor 04 Şubat 2025 09:31
ABD Hazinesi 815 milyar dolar borçlanacak ABD Hazinesi 815 milyar dolar borçlanacak 04 Şubat 2025 09:28
ABD’nin ek gümrük vergileri yürürlüğe girdi ABD'nin ek gümrük vergileri yürürlüğe girdi 04 Şubat 2025 09:26
ABD’nin ek gümrük vergilerine Çin’den ilk misilleme ABD'nin ek gümrük vergilerine Çin'den ilk misilleme 04 Şubat 2025 09:21
ABD gümrük vergileri hakkında öngörüler artıyor ABD gümrük vergileri hakkında öngörüler artıyor 04 Şubat 2025 09:17
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler