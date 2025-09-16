CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artışla 11.034,02 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 16 Eylül 2025 10:03

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 6,06 değer kazanarak 11.000,26 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,77 puan ve yüzde 0,31 artışla 11.034,02 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 5,01 ile finansal kiralama faktoring, en fazla gerileyen ise yüzde 0,99 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında gerçekleşen görüşmeden gelen olumlu haberler ile faiz indirim sürecine ilişkin güçlü beklentilerin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Zew ekonomik güven endeksi ve sanayi üretimi, ABD'de ise perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
BoJ’un faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor BoJ'un faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor 15 Eylül 2025 08:47
BofA’dan Türkiye açıklaması: Yabancı sermaye girişlerinden faydalanacak BofA'dan Türkiye açıklaması: Yabancı sermaye girişlerinden faydalanacak 13 Eylül 2025 15:10
ABD Ticaret Bakanı’ndan Musk’a eleştiri: Başkalarının hedeflerine kapıldı ABD Ticaret Bakanı'ndan Musk'a eleştiri: Başkalarının hedeflerine kapıldı 13 Eylül 2025 15:07
Fitch, Fransa’nın kredi notunu düşürdü Fitch, Fransa'nın kredi notunu düşürdü 13 Eylül 2025 08:40
G7’den Rusya’ya yeni yaptırım ve vergi adımları masada G7'den Rusya'ya yeni yaptırım ve vergi adımları masada 13 Eylül 2025 09:06
Almanya’dan ekonomi uyarısı: Yıl sonuna kadar toparlanma beklenmiyor Almanya’dan ekonomi uyarısı: Yıl sonuna kadar toparlanma beklenmiyor 12 Eylül 2025 14:17
AB, Rusya’ya yönelik yaptırımları uzattı AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları uzattı 12 Eylül 2025 16:26
Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti 12 Eylül 2025 14:57
AB otomobil üretiminde zirveyi korumak istiyor AB otomobil üretiminde zirveyi korumak istiyor 12 Eylül 2025 16:43
AB, Microsoft’un Teams ile ilgili rekabet soruşturmasını sonlandırdı AB, Microsoft'un Teams ile ilgili rekabet soruşturmasını sonlandırdı 12 Eylül 2025 12:57
İngiltere ekonomisi sanayideki daralmayla durgunlaştı İngiltere ekonomisi sanayideki daralmayla durgunlaştı 12 Eylül 2025 13:00
Almanya’da enflasyon belli oldu Almanya'da enflasyon belli oldu 12 Eylül 2025 12:07
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler