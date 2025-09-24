CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 artışla 11.354,59 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 24 Eylül 2025 10:03

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,19 değer kaybederek 11.331,75 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,84 puan ve yüzde 0,20 artışla 11.354,59 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,53 ile tekstil deri olurken, en fazla gerileyen ise yüzde 0,15 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD'deki enflasyonla mücadele ve parasal gevşeme sürecine ilişkin temkinli söylemlerinin ardından karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Goldman Sachs’tan Çin öngörüsü Goldman Sachs'tan Çin öngörüsü 23 Eylül 2025 09:11
JPMorgan CEO’su Dimon’dan gümrük vergileri için enflasyon uyarısı JPMorgan CEO'su Dimon'dan gümrük vergileri için enflasyon uyarısı 23 Eylül 2025 09:08
Almanya’nın vergi gelirlerinde yüzde 2’lik artış Almanya'nın vergi gelirlerinde yüzde 2'lik artış 23 Eylül 2025 09:01
Avrupa Birliği ile Endonezya arasında ticaret anlaşması imzalanacak Avrupa Birliği ile Endonezya arasında ticaret anlaşması imzalanacak 23 Eylül 2025 09:04
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 58 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 5 milyon 58 bin liraya yükseldi 22 Eylül 2025 16:56
Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor 22 Eylül 2025 09:50
Çin Merkez Bankası, gösterge faiz oranlarını sabit tuttu Çin Merkez Bankası, gösterge faiz oranlarını sabit tuttu 22 Eylül 2025 08:42
Emtia piyasaları Fed’in faiz kararı sonrası karışık seyretti Emtia piyasaları Fed'in faiz kararı sonrası karışık seyretti 21 Eylül 2025 11:23
Uzmanlar, Fed’in gelecek yıl faiz oranlarını beklenenden daha fazla indirebileceğini öngörüyor Uzmanlar, Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını beklenenden daha fazla indirebileceğini öngörüyor 21 Eylül 2025 11:21
AB’den Rusya’ya yeni yaptırım paketi AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi 19 Eylül 2025 16:17
Trump’ın vergi hamlesi, Almanya’nın dış ticaret fazlasını baskılıyor Trump'ın vergi hamlesi, Almanya'nın dış ticaret fazlasını baskılıyor 19 Eylül 2025 15:11
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 19 Eylül 2025 14:01
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler