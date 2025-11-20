CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 yükselişle 10.959,01 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 20 Kasım 2025 10:03

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,63 değer kazanarak 10.903,91 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 55,10 puan ve yüzde 0,51 artışla 10.959,01 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 0,07 arttı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,62 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,15 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın güçlü bilançosunun ardından pozitif seyrederken, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyeleri direnç, 10.800 ve 10.700 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolün varili 64,30 dolar Brent petrolün varili 64,30 dolar 19 Kasım 2025 10:05
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 19 Kasım 2025 10:03
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 19 Kasım 2025 09:55
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 19 Kasım 2025 09:47
Petrol fiyatları küresel arz fazlasıyla geriledi Petrol fiyatları küresel arz fazlasıyla geriledi 19 Kasım 2025 09:28
Çin ve Japonya’da tahvil getirileri yakınlaştı: Deflasyon endişesi büyüyor Çin ve Japonya'da tahvil getirileri yakınlaştı: Deflasyon endişesi büyüyor 19 Kasım 2025 09:17
Goldman Sachs’tan 2026 için altın tahmini: Hedef 4.900 dolar Goldman Sachs’tan 2026 için altın tahmini: Hedef 4.900 dolar 19 Kasım 2025 09:04
Küresel piyasalar Fed’in toplantı tutanaklarına odaklandı Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı 19 Kasım 2025 09:04
Türkiye ilk üçte olacak! SocGen 2026’da en çok döviz getirecek ülkeleri açıkladı Türkiye ilk üçte olacak! SocGen 2026'da en çok döviz getirecek ülkeleri açıkladı 18 Kasım 2025 16:57
Dünyayı kirleten Avrupa dahil 63 ülke sınıfta kaldı! İklim değişikliği performansında ilk üç sıra yine boş Dünyayı kirleten Avrupa dahil 63 ülke sınıfta kaldı! İklim değişikliği performansında ilk üç sıra yine boş 18 Kasım 2025 16:46
Rusya’dan Batı’ya uyarı: Dondurulan varlıklara el konulursa misilleme gelir Rusya'dan Batı'ya uyarı: Dondurulan varlıklara el konulursa misilleme gelir 18 Kasım 2025 16:09
Çin’de işsizlik oranları belli oldu Çin'de işsizlik oranları belli oldu 18 Kasım 2025 15:48
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler