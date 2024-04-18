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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kaybederek 9.524,59 puandan tamamladı.

Oluşturma Tarihi 18 Nisan 2024 18:50

Son Güncelleme Tarihi 18 Nisan 2024 18:50

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kaybederek 9.524,59 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 85 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,93, holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,81 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 3,57 ile ticaret oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini belirtti.

Yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere'de perakende satışların takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 seviyelerinin direnç, 9.500 ve 9.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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