Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 40,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,30 ve holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,43 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 2,50 madencilik oldu.