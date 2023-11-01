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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kaybederek 7.484,26 puana indi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,23 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,20 ile bilişim oldu.

Oluşturma Tarihi 01 Kasım 2023 13:42

Son Güncelleme Tarihi 01 Kasım 2023 13:42

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,84 puan azalışla 7.484,26 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 38,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,23 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,20 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesinde pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, İsrail-Filistin çatışması ve Japon varlıklarından kaynaklı oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Son dönemde açıklanan bir dizi makroekonomik verinin ekonominin hala sıcak olduğuna işaret etmesine karşın bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed'in aralık ve ocak ayındaki adımlarına ilişkin faiz artırım olasılığının ihtimal dahilinde kalmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de Fed'in faiz kararı ve Powell'ın konuşmalarının yanı sıra ADP özel sektör istihdamı, ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve JOLTS açık iş sayısı verileri ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.480 ve 7.400 puanın destek, 7.600 ve 7.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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