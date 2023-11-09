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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 değer kaybederek 7.795,66 puana indi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,32 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 2,39 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Oluşturma Tarihi 09 Kasım 2023 13:32

Son Güncelleme Tarihi 09 Kasım 2023 13:32

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 65,23 puan azalışla 7.795,66 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 36,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,32 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 2,39 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü konuşması öncesinde yön arayışının devam ettiğini belirterek, Fed yetkililerinin açıklamaları ve Çin'den gelen verilerin fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.

Dünya ekonomilerinin yavaş yavaş şahin politikaların sonuna yaklaştığını ifade eden analistler, merkez bankalarının enflasyonla ilgili endişelerinin sürmesinin piyasalarda belirsizliğin güçlü kalmasına neden olduğunu dile getirdi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Powell'ın konuşması ve haftalık işsizlik başvurularının yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.760 ve 7.700 seviyelerinin destek, 7.950 ve 8.020 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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